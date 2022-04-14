Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука

Центрирующее сверло BOSCH 2.608.584.750 образует центрирующее отверстие, чтобы обеспечить верное расположение коронки. Это центрирующее сверло используется для сверления отверстий в широком спектре материалов. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов

Преимущества