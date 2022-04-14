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Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука
    Арт. 90164132
    5.0
    2
    Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука
    Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука
    Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука
      Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука
      Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука
      Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука

      Центрирующее сверло Bosch SHEET-METAL 2.608.584.750, HSS-CO, 7,15 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90164132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Центрирующее сверло BOSCH 2.608.584.750 образует центрирующее отверстие, чтобы обеспечить верное расположение коронки. Это центрирующее сверло используется для сверления отверстий в широком спектре материалов. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов

        Преимущества

        • Центрирующее сверло сверлит отверстия в широком спектре материалов