Сверло по металлу ВиЗ 50011060, P6M5, 11 мм
Арт. Х1513470
Характеристики
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Удлиненное
|Нет
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Сверло левого вращения
|Нет
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Двухстороннее сверло
|Нет
Описание:
Сверло по металлу ВиЗ 5001106 предназначено для сверления цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных материалов.
Преимущества:
- Твердость режущих кромок 62–65 HRc;
- На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки;
- Сверло имеет так называемую обратную конусность: диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей части по направлению к хвостовику.
Комплектация:
- Сверло по металлу ВиЗ 5001106.