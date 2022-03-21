Сверло по металлу ВиЗ 50011060, P6M5, 11 мм

Описание:

Сверло по металлу ВиЗ 5001106 предназначено для сверления цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных материалов.

Преимущества:

Твердость режущих кромок 62–65 HRc;

На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки;

Сверло имеет так называемую обратную конусность: диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей части по направлению к хвостовику.

Комплектация: