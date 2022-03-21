Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по металлу ВиЗ 5001111, P6M5, 11.5 мм
4.5
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу ВиЗ 5001111, P6M5, 11.5 мм
    Арт. Х1513471
    4.5
    2
    Сверло по металлу ВиЗ 5001111, P6M5, 11.5 мм
    Сверло по металлу ВиЗ 5001111, P6M5, 11.5 мм
      Сверло по металлу ВиЗ 5001111, P6M5, 11.5 мм
      Сверло по металлу ВиЗ 5001111, P6M5, 11.5 мм

      Сверло по металлу ВиЗ 5001111, P6M5, 11.5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513471
      4.5
      2

      Характеристики

      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Удлиненное
      		Нет
      Сверло левого вращения
      		Нет
      Двухстороннее сверло
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло по металлу ВиЗ 5001111 предназначено для сверления цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных материалов.

        Преимущества:

        • Твердость режущих кромок 62–65 HRc;
        • На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки;
        • Сверло имеет так называемую обратную конусность: диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей части по направлению к хвостовику.

        Комплектация:

        • Сверло по металлу ВиЗ 5001111.