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Сверло по металлу ВиЗ, Р6М5, 6,5 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу ВиЗ, Р6М5, 6,5 мм
    Арт. 9013473655
    5.0
    2
    Сверло по металлу ВиЗ, Р6М5, 6,5 мм

      Сверло по металлу ВиЗ, Р6М5, 6,5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473655
      5.0
      2

      Характеристики

      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Удлиненное
      		Нет
      Сверло левого вращения
      		Нет
      Двухстороннее сверло
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Сверло по металлу ВиЗ 6,5 мм предназначено для сверления цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных материалов.

        Преимущества и особенности:

        • Твердость режущих кромок 62–65 HRc;
        • На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки;
        • Сверло имеет так называемую обратную конусность: диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей части по направлению к хвостовику.

        Комплектация:

        • Сверло по металлу ВиЗ 6,5 мм.