Сверло по металлу ВиЗ, Р6М5, 8 мм
Арт. 9013370
Характеристики
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Удлиненное
|Нет
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Сверло левого вращения
|Нет
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Двухстороннее сверло
|Нет
Описание товара:
Сверло по металлу ВиЗ 8 мм предназначено для сверления цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных материалов.
Преимущества и особенности:
- Твердость режущих кромок 62–65 HRc;
- На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки;
- Сверло имеет так называемую обратную конусность: диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей части по направлению к хвостовику.
Комплектация:
- Сверло по металлу ВиЗ 8 мм.