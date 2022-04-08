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Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT (HSS-CO, 7 мм)
5.0
2
365 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT (HSS-CO, 7 мм)
    Арт. 9013473948
    5.0
    2
    Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT (HSS-CO, 7 мм)
    Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT (HSS-CO, 7 мм)
      Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT (HSS-CO, 7 мм)
      Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT (HSS-CO, 7 мм)

      Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT (HSS-CO, 7 мм)

      365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013473948
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT предназначено для использования по металлу, включая нержавеющую сталь. Применяется для сверления тонколистового профильного проката, а также труб без предварительного накернивания, где требуются точные и чистые отверстия

        Преимущества

        • Золотистое оксидное покрытие предотвращает перегрев, увеличивая срок службы сверла
        • Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря центрирующему острию
        • Постепенно увеличивающаяся по направлению к хвостовику толщина сердечника для наибольшей стойкости на излом
        • Три фрезерованные поверхности хвостовика предотвращают проскальзывание в патроне