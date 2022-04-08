Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT (HSS-CO, 7 мм)
Арт. 9013473948
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|7
- Сверло по металлу DeWalt DT4936 COBALT предназначено для использования по металлу, включая нержавеющую сталь. Применяется для сверления тонколистового профильного проката, а также труб без предварительного накернивания, где требуются точные и чистые отверстия
Преимущества
- Золотистое оксидное покрытие предотвращает перегрев, увеличивая срок службы сверла
- Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря центрирующему острию
- Постепенно увеличивающаяся по направлению к хвостовику толщина сердечника для наибольшей стойкости на излом
- Три фрезерованные поверхности хвостовика предотвращают проскальзывание в патроне