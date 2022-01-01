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Сверло DeWalt DT5444, 3,0 мм
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло DeWalt DT5444, 3,0 мм
    Арт. 90131242
    Сверло DeWalt DT5444, 3,0 мм
    Сверло DeWalt DT5444, 3,0 мм
      Сверло DeWalt DT5444, 3,0 мм
      Сверло DeWalt DT5444, 3,0 мм

      Сверло DeWalt DT5444, 3,0 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131242

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло Extreme DeWalt DT 5444 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы.