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Сверло по металлу DeWalt DT5446, 3,2 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWalt DT5446, 3,2 мм
    Арт. 90131243
    5.0
    2
    Сверло по металлу DeWalt DT5446, 3,2 мм

      Сверло по металлу DeWalt DT5446, 3,2 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло DeWalt DT 5446 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Это сверло повышенной прочности (на 50% прочнее, чем обычное HSS-R сверло). Оно сверлит быстрее и точнее других сверл, так как бурение начинается сразу после контакта с поверхностью материала, а клиновидная структура его сердечника обуславливает высокую стойкость к поломкам. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы. Благодаря утопленным режущим кромкам отверстие получается аккуратное, без заусенцев.