Сверло по металлу DeWalt DT5446, 3,2 мм

Сверло DeWalt DT 5446 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Это сверло повышенной прочности (на 50% прочнее, чем обычное HSS-R сверло). Оно сверлит быстрее и точнее других сверл, так как бурение начинается сразу после контакта с поверхностью материала, а клиновидная структура его сердечника обуславливает высокую стойкость к поломкам. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы. Благодаря утопленным режущим кромкам отверстие получается аккуратное, без заусенцев.