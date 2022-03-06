Сверло по металлу DeWalt DT5447, HSS-CO, 3.3 мм
Арт. 90131244
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|США
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|3
- Сверло по металлу DeWalt DT5447 предназначено для использования по металлу, включая нержавеющую сталь. Применяется для сверления тонколистового профильного проката, а также труб без предварительного накернивания, где требуются точные и чистые отверстия
Преимущества
- Золотистое оксидное покрытие предотвращает перегрев, увеличивая срок службы сверла
- Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря центрирующему острию
- Постепенно увеличивающаяся по направлению к хвостовику толщина сердечника для наибольшей стойкости на излом