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Сверло по металлу DeWALT DT 5449, 4х75 мм, HSS-Co
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWALT DT 5449, 4х75 мм, HSS-Co
    Арт. 90131245
    Сверло по металлу DeWALT DT 5449, 4х75 мм, HSS-Co
    Сверло по металлу DeWALT DT 5449, 4х75 мм, HSS-Co
      Сверло по металлу DeWALT DT 5449, 4х75 мм, HSS-Co
      Сверло по металлу DeWALT DT 5449, 4х75 мм, HSS-Co

      Сверло по металлу DeWALT DT 5449, 4х75 мм, HSS-Co

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131245

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло DeWalt DT 5449 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы.