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Сверло по металлу DeWalt DT5454, 5,0 мм
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWalt DT5454, 5,0 мм
    Арт. 90131247
    Сверло по металлу DeWalt DT5454, 5,0 мм
    Сверло по металлу DeWalt DT5454, 5,0 мм
      Сверло по металлу DeWalt DT5454, 5,0 мм
      Сверло по металлу DeWalt DT5454, 5,0 мм

      Сверло по металлу DeWalt DT5454, 5,0 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131247

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло Extreme DeWalt DT 5454 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы. Сверло Extreme 2 сверлит быстрее и точнее других сверл, так как бурение начинается сразу после контакта с поверхностью материала, а клиновидная структура его сердечника обуславливает высокую стойкость к поломкам. Хвостовик в патроне не проворачивается, за счет наличия трех продольных граней на стержне, и размер сверла указан выше хвостовика, поэтому не стирается во время эксплуатации.