Сверло по металлу DeWalt DT5457, HSS-CO, 5.5 мм

Сверло по металлу DeWalt DT5457 предназначено для использования по металлу, включая нержавеющую сталь. Применяется для сверления тонколистового профильного проката, а также труб без предварительного накернивания, где требуются точные и чистые отверстия

Преимуществ

Золотистое оксидное покрытие предотвращает перегрев, увеличивая срок службы сверла

Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря центрирующему острию

Постепенно увеличивающаяся по направлению к хвостовику толщина сердечника для наибольшей стойкости на излом



