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Сверло по металлу DeWalt DT5457, HSS-CO, 5.5 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWalt DT5457, HSS-CO, 5.5 мм
    Арт. 9013395
    5.0
    2
    Сверло по металлу DeWalt DT5457, HSS-CO, 5.5 мм

      Сверло по металлу DeWalt DT5457, HSS-CO, 5.5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013395
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу DeWalt DT5457 предназначено для использования по металлу, включая нержавеющую сталь. Применяется для сверления тонколистового профильного проката, а также труб без предварительного накернивания, где требуются точные и чистые отверстия

        Преимуществ

        • Золотистое оксидное покрытие предотвращает перегрев, увеличивая срок службы сверла
        • Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря центрирующему острию
        • Постепенно увеличивающаяся по направлению к хвостовику толщина сердечника для наибольшей стойкости на излом