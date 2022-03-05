Сверло по металлу DeWalt DT5458, 6 мм

Сверло DeWalt DT 5458 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы.