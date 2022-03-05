Сверло по металлу DeWalt DT5458, 6 мм
Арт. 9013396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
- Сверло DeWalt DT 5458 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы.