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Сверло по металлу DeWalt DT5458, 6 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWalt DT5458, 6 мм
    Арт. 9013396
    5.0
    2
    Сверло по металлу DeWalt DT5458, 6 мм

      Сверло по металлу DeWalt DT5458, 6 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013396
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло DeWalt DT 5458 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы.