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Сверло по металлу DeWalt DT5461, 7 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWalt DT5461, 7 мм
    Арт. 9013473414
    5.0
    2
    Сверло по металлу DeWalt DT5461, 7 мм

      Сверло по металлу DeWalt DT5461, 7 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473414
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу Extreme Dewalt DT 5461 предназначено для сверления отверстий в заготовках из высоколегированной, нержавеющей, кислото - и термостойкой стали, чугуна, сварным швам. Имеет оксидное покрытие, предотвращающее перегрев. Конструкция сверла имеет высокую стойкость на излом и позволяет получать отверстия с ровными, без заусенцев краями, а также сверлить без предварительного накернивания. Хвостовик оснащен тремя фрезерованными поверхностями, исключающими проскальзывание в патроне инструмента. Сверло изготовлено из быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта, благодаря чему имеет повышенную термостойкость и высокую прочность.