Сверло по металлу DeWalt DT5461, 7 мм

Сверло по металлу Extreme Dewalt DT 5461 предназначено для сверления отверстий в заготовках из высоколегированной, нержавеющей, кислото - и термостойкой стали, чугуна, сварным швам. Имеет оксидное покрытие, предотвращающее перегрев. Конструкция сверла имеет высокую стойкость на излом и позволяет получать отверстия с ровными, без заусенцев краями, а также сверлить без предварительного накернивания. Хвостовик оснащен тремя фрезерованными поверхностями, исключающими проскальзывание в патроне инструмента. Сверло изготовлено из быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта, благодаря чему имеет повышенную термостойкость и высокую прочность.