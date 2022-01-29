Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по металлу DeWalt DT5462, 7,5 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWalt DT5462, 7,5 мм
    Арт. 9013473415
    5.0
    2
    Сверло по металлу DeWalt DT5462, 7,5 мм

      Сверло по металлу DeWalt DT5462, 7,5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473415
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Extreme DeWalt DT 5462 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы. Сверло Extreme 2 сверлит быстрее и точнее других сверл, так как бурение начинается сразу после контакта с поверхностью материала, а клиновидная структура его сердечника обуславливает высокую стойкость к поломкам. Хвостовик в патроне не проворачивается, за счет наличия трех продольных граней на стержне, и размер сверла указан выше хвостовика, поэтому не стирается во время эксплуатации.