Сверло DeWalt DT5463, 8,0мм
Арт. 90131249
Характеристики
|
Производитель
|
Количество предметов, шт
|1
|
Ударное
|Нет
|
Алмазное
|Нет
|
Тип сверла
|спиральное
Описание:
Сверло Extreme DeWalt DT 5463 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы.