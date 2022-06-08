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Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030662 САМС Pro Line G2, 42x450 мм, 1 1/4UNC
5.0
2
6 277 ₽
6 280 ₽
Коронки для алмазного бурения
    Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030662 САМС Pro Line G2, 42x450 мм, 1 1/4UNC
    Арт. Ю00000024565
    5.0
    2
    Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030662 САМС Pro Line G2, 42x450 мм, 1 1/4UNC

      Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030662 САМС Pro Line G2, 42x450 мм, 1 1/4UNC

      • -3 ₽
      6 277 ₽
      6 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000024565
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      • -3 ₽
      6 277 ₽
      6 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло алмазное сегментное Diam 030662 предназначено для установок алмазного бурения. Применяется для мокрого сверления отверстий в бетоне и железобетоне. Коронка изготовлена с применением лазерной сварки сегментов. Высота сегмента – 12 мм. Оснастка отличается высоким ресурсом и производительностью.

        Преимущества

        • Предназначено для установок алмазного бурения
        • Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
        • Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки