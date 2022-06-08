Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030662 САМС Pro Line G2, 42x450 мм, 1 1/4UNC
Арт. Ю00000024565
Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030662 САМС Pro Line G2, 42x450 мм, 1 1/4UNC
Арт. Ю00000024565
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|450
- Сверло алмазное сегментное Diam 030662 предназначено для установок алмазного бурения. Применяется для мокрого сверления отверстий в бетоне и железобетоне. Коронка изготовлена с применением лазерной сварки сегментов. Высота сегмента – 12 мм. Оснастка отличается высоким ресурсом и производительностью.
Преимущества
- Предназначено для установок алмазного бурения
- Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
- Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки