Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030662 САМС Pro Line G2, 42x450 мм, 1 1/4UNC

Сверло алмазное сегментное Diam 030662 предназначено для установок алмазного бурения. Применяется для мокрого сверления отверстий в бетоне и железобетоне. Коронка изготовлена с применением лазерной сварки сегментов. Высота сегмента – 12 мм. Оснастка отличается высоким ресурсом и производительностью.

Преимущества