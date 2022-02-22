Алмазное сегментное сверло для мокрой резки по бетону Diam 312022, 200x400x15x1,1/4 UNC
Арт. 901627876
Алмазное сегментное сверло для мокрой резки по бетону Diam 312022, 200x400x15x1,1/4 UNC
Арт. 901627876
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|400
- Алмазное сегментное сверло DIAM широко применяется в строительной индустрии. Технология DPS позволила создать модель коронки, в основе которой лежат турбо-сегменты и лазерная сварка сегмента. Коронка по бетону отлично справляется при сверлении строительных материалов: бетона, строительных блоков и армированного бетона. Так же модель позволяет в течение работы применять водяное охлаждение. Сегменты специальной формой коронок повышают производительность работы и глубину сверления
Преимущества
- Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
- Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки