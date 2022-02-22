Алмазное сегментное сверло для мокрой резки по бетону Diam 312022, 200x400x15x1,1/4 UNC

Алмазное сегментное сверло DIAM широко применяется в строительной индустрии. Технология DPS позволила создать модель коронки, в основе которой лежат турбо-сегменты и лазерная сварка сегмента. Коронка по бетону отлично справляется при сверлении строительных материалов: бетона, строительных блоков и армированного бетона. Так же модель позволяет в течение работы применять водяное охлаждение. Сегменты специальной формой коронок повышают производительность работы и глубину сверления

Преимущества