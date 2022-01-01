Сверло Diam алмазное сегментное Мокр. 52x450х5x1,1/4UNC Pro Line 030620

Преимущества

Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line 52x450x1 1/4 UNC 030620 - модель алмазного сегментного сверла DIAM Pro Line диаметром 52 мм создана с применением технологии DPS, которая позиционирует алмазы в режущий слой, используя лазерную сварку сегментов. Алмазные гранулы в алмазоносном слое находятся в строгой последовательности, что дает стабильность при работе. Модель DIAM Pro Line позволяет работать с такими твердыми материалами, как строительный блок, бетон или железобетонСверла DIAM Pro Line имеют отличая в скорости сверления и используемом ресурсе