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Сверло Diam алмазное сегментное Мокр. 52x450х5x1,1/4UNC Pro Line 030620
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Коронки для алмазного бурения
    Сверло Diam алмазное сегментное Мокр. 52x450х5x1,1/4UNC Pro Line 030620
    Арт. X1857
    Сверло Diam алмазное сегментное Мокр. 52x450х5x1,1/4UNC Pro Line 030620

      Сверло Diam алмазное сегментное Мокр. 52x450х5x1,1/4UNC Pro Line 030620

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1857

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line 52x450x1 1/4 UNC 030620 - модель алмазного сегментного сверла DIAM Pro Line диаметром 52 мм создана с применением технологии DPS, которая позиционирует алмазы в режущий слой, используя лазерную сварку сегментов. Алмазные гранулы в алмазоносном слое находятся в строгой последовательности, что дает стабильность при работе. Модель DIAM Pro Line позволяет работать с такими твердыми материалами, как строительный блок, бетон или железобетон

        Преимущества

        Сверла DIAM Pro Line имеют отличая в скорости сверления и используемом ресурсе