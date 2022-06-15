Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030659 САМС Pro Line G2, 122x450 мм, 1 1/4UNC

Преимущества

С водяным охлаждением. Инструмент предназначен для работы с водяным охлаждением, использование без подачи водяного охлаждения может привести к выходу инструмента из строя(за исключением когда он предназначен как для сухой так и для мокрой резки)

Для сверлильных машин. Данные коронки применяются для сверлильных машин с посадочным отверстием 1,1/4 дюйма или на любых других сверлильных машинах с переходником

Система DPS. Инструмент изготовлен по новейшей системе DPS(Система равномерного распределения алмазов в алмазоносном слое), что обеспечивает высокий ресурс, производительнось на всем протяжении работы круга

Лазерная сварка. Круг изготовлен с применением лазерной сварки сегментов к корпусу диска, что обеспечивает прочное соединеие и практически исключает отрыв сегмента в процессе работы. Диски с лазерной сваркой сегментов возможно использовать без водяного охлаждения

Сверло алмазное сегментное Diam 030659 предназначено для установок алмазного бурения. Применяется для мокрого сверления отверстий в бетоне и железобетоне. Коронка изготовлена с применением лазерной сварки сегментов. Высота сегмента – 12 мм. Оснастка отличается высоким ресурсом и производительностью