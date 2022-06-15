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Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030659 САМС Pro Line G2, 122x450 мм, 1 1/4UNC
5.0
1
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Коронки для алмазного бурения
    Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030659 САМС Pro Line G2, 122x450 мм, 1 1/4UNC
    Арт. О00000006509
    5.0
    1
    Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030659 САМС Pro Line G2, 122x450 мм, 1 1/4UNC

      Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030659 САМС Pro Line G2, 122x450 мм, 1 1/4UNC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000006509
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло алмазное сегментное Diam 030659 предназначено для установок алмазного бурения. Применяется для мокрого сверления отверстий в бетоне и железобетоне. Коронка изготовлена с применением лазерной сварки сегментов. Высота сегмента – 12 мм. Оснастка отличается высоким ресурсом и производительностью

        Преимущества

        • С водяным охлаждением. Инструмент предназначен для работы с водяным охлаждением, использование без подачи водяного охлаждения может привести к выходу инструмента из строя(за исключением когда он предназначен как для сухой так и для мокрой резки)
        • Для сверлильных машин. Данные коронки применяются для сверлильных машин с посадочным отверстием 1,1/4 дюйма или на любых других сверлильных машинах с переходником
        • Система DPS. Инструмент изготовлен по новейшей системе DPS(Система равномерного распределения алмазов в алмазоносном слое), что обеспечивает высокий ресурс, производительнось на всем протяжении работы круга
        • Лазерная сварка. Круг изготовлен с применением лазерной сварки сегментов к корпусу диска, что обеспечивает прочное соединеие и практически исключает отрыв сегмента в процессе работы. Диски с лазерной сваркой сегментов возможно использовать без водяного охлаждения