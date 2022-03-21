Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло Форстнера по дереву Stanley STA52052-QZ, 26x90x30 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по дереву
    Сверло Форстнера по дереву Stanley STA52052-QZ, 26x90x30 мм
    Арт. 9013634275
    5.0
    2
    Сверло Форстнера по дереву Stanley STA52052-QZ, 26x90x30 мм

      Сверло Форстнера по дереву Stanley STA52052-QZ, 26x90x30 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634275
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		26
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Форстнера по дереву Stanley STA52052-QZ используется для работы с ДСП или выполнения несквозных отверстий в мебели.

        Преимущества

        • Сверло изготовлено из качественной слали, состоит из центрирующего наконечника и двух основных резцов
        • Имеет специальную геометрию резца, формирует точные и ровные отверстия без сколов
        • Центрирующий небольшой наконечник обеспечивает точную установку сверла по центру будущего отверстия