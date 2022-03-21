Сверло Форстнера по дереву Stanley STA52052-QZ, 26x90x30 мм
Арт. 9013634275
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|26
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Ударное
|Нет
- Сверло Форстнера по дереву Stanley STA52052-QZ используется для работы с ДСП или выполнения несквозных отверстий в мебели.
Преимущества
- Сверло изготовлено из качественной слали, состоит из центрирующего наконечника и двух основных резцов
- Имеет специальную геометрию резца, формирует точные и ровные отверстия без сколов
- Центрирующий небольшой наконечник обеспечивает точную установку сверла по центру будущего отверстия