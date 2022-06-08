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Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-30, 30x8 мм
4.5
2
390 ₽
Сверла по дереву
    Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-30, 30x8 мм
    Арт. 9013634347
    4.5
    2
    Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-30, 30x8 мм

      Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-30, 30x8 мм

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013634347
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		30
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-30 - используются с шуруповертами и электродрелями для сверления отверстий в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе.

        Преимущества

        • Особенность конструкции позволяет сверлить глухие и сквозные отверстия повышенной точности, что особенно важно при установке мебельной фурнитуры
        • Материал изделия – углеродистая сталь
        • Самоцентрирующееся острие помогает достичь высокой точности сверления
        • Цилиндрический хвостовик с проточкой – для надежного крепления сверла
        • Два боковых резца и две режущих кромки