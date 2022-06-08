Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-30, 30x8 мм
Арт. 9013634347
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|30
- Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-30 - используются с шуруповертами и электродрелями для сверления отверстий в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе.
Преимущества
- Особенность конструкции позволяет сверлить глухие и сквозные отверстия повышенной точности, что особенно важно при установке мебельной фурнитуры
- Материал изделия – углеродистая сталь
- Самоцентрирующееся острие помогает достичь высокой точности сверления
- Цилиндрический хвостовик с проточкой – для надежного крепления сверла
- Два боковых резца и две режущих кромки