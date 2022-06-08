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Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-35, 35x10 мм
5.0
2
440 ₽
Сверла по дереву
    Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-35, 35x10 мм
    Арт. 9013634348
    5.0
    2
    Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-35, 35x10 мм

      Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-35, 35x10 мм

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013634348
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		35
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-35 - предназначено для электродрелей и шуруповертов, позволяет быстро просверливать отверстия в дереве, ДСП, ламинате, фанере, пластмассе. Широко используется при установке мебельной фурнитуры. Конструкция сверла предусматривает высокоточное просверливание сквозных и глухих отверстий. Сверло Форстнера STAYER изготовлено из углеродистой стали, имеет самоцентрирующее острие, два боковых резца, две режущие кромки и цилиндрический хвостовик с проточкой.