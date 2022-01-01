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Сверло ГРАНИТ 165033, HSS-G, 10.0х133/87
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Сверла по металлу
    Сверло ГРАНИТ 165033, HSS-G, 10.0х133/87
    Арт. 9013473635
    Сверло ГРАНИТ 165033, HSS-G, 10.0х133/87

      Сверло ГРАНИТ 165033, HSS-G, 10.0х133/87

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473635

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло по металлу HSS-G ГРАНИТ 165033 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали. Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.