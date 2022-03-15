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Сверло по металлу Гранит 165045, HSS-G, 3.3 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Гранит 165045, HSS-G, 3.3 мм
    Арт. 9013473620
    5.0
    2
    Сверло по металлу Гранит 165045, HSS-G, 3.3 мм

      Сверло по металлу Гранит 165045, HSS-G, 3.3 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473620
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу ГРАНИТ 165045 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали

        Преимущества

        • Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность
        • Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию
        • Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке