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Сверло по металлу Гранит 165046, HSS-G, 3.5 мм
5.0
2
45 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Гранит 165046, HSS-G, 3.5 мм
    Арт. 9013473621
    5.0
    2
    Сверло по металлу Гранит 165046, HSS-G, 3.5 мм
    Сверло по металлу Гранит 165046, HSS-G, 3.5 мм
    Сверло по металлу Гранит 165046, HSS-G, 3.5 мм
      Сверло по металлу Гранит 165046, HSS-G, 3.5 мм
      Сверло по металлу Гранит 165046, HSS-G, 3.5 мм
      Сверло по металлу Гранит 165046, HSS-G, 3.5 мм

      Сверло по металлу Гранит 165046, HSS-G, 3.5 мм

      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 9013473621
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу ГРАНИТ 165046 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали

        Преимущества

        • Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность
        • Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию
        • Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке