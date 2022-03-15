Сверло по металлу Гранит 165053, HSS-G, 6.5х101/63 мм

Преимущества

Высококачественная быстрорежущая сталь

Увеличенная производительность сверления

Повышенная устойчивость к излому

Долгий срок службы

Сверло по металлу HSS-G ГРАНИТ 165053 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали. Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке