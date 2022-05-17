Сверло по керамике и стеклу Гранит 133005, 10x85 мм

Преимущества

Прочное

Надежное

Износостойкое

Сверло - режущий инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах. Свёрла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, то есть получения не сквозных углублений