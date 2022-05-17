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Сверло по керамике и стеклу Гранит 133005, 10x85 мм
5.0
2
200 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по керамике и стеклу Гранит 133005, 10x85 мм
    Арт. 9013632106
    5.0
    2
    Сверло по керамике и стеклу Гранит 133005, 10x85 мм

      Сверло по керамике и стеклу Гранит 133005, 10x85 мм

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 9013632106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло - режущий инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах. Свёрла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, то есть получения не сквозных углублений

        Преимущества

        • Прочное
        • Надежное
        • Износостойкое