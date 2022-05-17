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Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм
    Арт. 9013632108
    5.0
    2
    Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм
    Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм
    Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм
      Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм
      Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм
      Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм

      Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013632108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло - режущий инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах. Свёрла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, то есть получения не сквозных углублений. Работа с разными видами керамической плитки. Отверстия без сколов. Чистая и эффективная работа