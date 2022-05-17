Сверло по керамике и стеклу Гранит 133000, 3x60 мм
Арт. 9013632108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
- Сверло - режущий инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах. Свёрла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, то есть получения не сквозных углублений. Работа с разными видами керамической плитки. Отверстия без сколов. Чистая и эффективная работа