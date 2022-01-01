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Сверло по металлу HAGWERT 569030 Dinamic-Long, 3.0х100 мм, 2 штуки
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу HAGWERT 569030 Dinamic-Long, 3.0х100 мм, 2 штуки
    Арт. 9013473565
    Сверло по металлу HAGWERT 569030 Dinamic-Long, 3.0х100 мм, 2 штуки
    Сверло по металлу HAGWERT 569030 Dinamic-Long, 3.0х100 мм, 2 штуки
      Сверло по металлу HAGWERT 569030 Dinamic-Long, 3.0х100 мм, 2 штуки
      Сверло по металлу HAGWERT 569030 Dinamic-Long, 3.0х100 мм, 2 штуки

      Сверло по металлу HAGWERT 569030 Dinamic-Long, 3.0х100 мм, 2 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473565

      Характеристики

      Производитель
      		Hagwert
      Количество предметов, шт
      		2
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло Dinamic-Long HAGWERT 569030 применяется для сверления отверстий в металлических заготовках и изделиях из пластика. Изготовлено из быстрорежущей стали Р9М3, прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Конструкция сверла обеспечивает сохранность структуры заготовки во время сверления. Соответствует требованиям ГОСТ 886-77. В комплекте 2 сверла.