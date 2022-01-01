Сверло по металлу HAGWERT 569030 Dinamic-Long, 3.0х100 мм, 2 штуки
Арт. 9013473565
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|2
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
Описание:
Сверло Dinamic-Long HAGWERT 569030 применяется для сверления отверстий в металлических заготовках и изделиях из пластика. Изготовлено из быстрорежущей стали Р9М3, прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Конструкция сверла обеспечивает сохранность структуры заготовки во время сверления. Соответствует требованиям ГОСТ 886-77. В комплекте 2 сверла.