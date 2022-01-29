Сверло по металлу HAGWERT 569040 Dinamic-Long, 4.0х119 мм
Арт. 9013473567
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверло Dinamic-Long HAGWERT 569040 применяется для сверления отверстий в металлических заготовках и изделиях из пластика. Изготовлено из быстрорежущей стали Р9М3, прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Конструкция сверла обеспечивает сохранность структуры заготовки во время сверления. Соответствует требованиям ГОСТ 886-77.