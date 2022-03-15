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Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм
4.0
1
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм
    Арт. 9013473568
    4.0
    1
    Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм
    Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм
    Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм
    Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм
      Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм
      Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм
      Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм
      Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм

      Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473568
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hagwert
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу 4,5х126мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert" (569045) Предназначено для работы по легированным и нелегированным углеродистым сталям, цветным металлам, пластикам

        Преимущества

        • Удлиненные сверла HAGWERT изготовлены из качественной быстрорежущей стали Р9М3/9341 (9% вольфрама, 3% молибдена)
        • ГОСТ 886-77 / DIN340.Класс точности А1. Тип N
        • Возможно сверление отверстий глубиной 4 диаметра без вывода сверла из отверстия для удаления стружки
        • Фрезерованная канавка, обеспечивает сохранность структуры стали заготовки
        • Сверло не теряет режущих cвойств при нагреве и более устойчивы к излому по сравнению с вальцованными сверлами