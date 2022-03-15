Сверло по металлу HAGWERT 569045 Dinamic-Long, 4.5х126 мм

Преимущества

Удлиненные сверла HAGWERT изготовлены из качественной быстрорежущей стали Р9М3/9341 (9% вольфрама, 3% молибдена)

ГОСТ 886-77 / DIN340.Класс точности А1. Тип N

Возможно сверление отверстий глубиной 4 диаметра без вывода сверла из отверстия для удаления стружки

Фрезерованная канавка, обеспечивает сохранность структуры стали заготовки

Сверло не теряет режущих cвойств при нагреве и более устойчивы к излому по сравнению с вальцованными сверлами

Сверло по металлу 4,5х126мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert" (569045) Предназначено для работы по легированным и нелегированным углеродистым сталям, цветным металлам, пластикам