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Сверло по металлу Hagwert Dinamic-Long 569050, Р9М3, 5x132 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Hagwert Dinamic-Long 569050, Р9М3, 5x132 мм
    Арт. 9013473569
    5.0
    2
    Сверло по металлу Hagwert Dinamic-Long 569050, Р9М3, 5x132 мм
    Сверло по металлу Hagwert Dinamic-Long 569050, Р9М3, 5x132 мм
    Сверло по металлу Hagwert Dinamic-Long 569050, Р9М3, 5x132 мм
      Сверло по металлу Hagwert Dinamic-Long 569050, Р9М3, 5x132 мм
      Сверло по металлу Hagwert Dinamic-Long 569050, Р9М3, 5x132 мм
      Сверло по металлу Hagwert Dinamic-Long 569050, Р9М3, 5x132 мм

      Сверло по металлу Hagwert Dinamic-Long 569050, Р9М3, 5x132 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473569
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hagwert
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Dinamic-Long HAGWERT 569040 применяется для сверления отверстий в металлических заготовках и изделиях из пластика. Изготовлено из быстрорежущей стали Р9М3, прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Конструкция сверла обеспечивает сохранность структуры заготовки во время сверления. Соответствует требованиям ГОСТ 886-77.