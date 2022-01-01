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Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
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Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
    Арт. 901363261
    Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
    Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
    Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
    Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
      Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
      Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
      Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
      Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани

      Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363261

      Характеристики

      Производитель
      		Hagwert
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		копьевидное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло Quadro HAGWERT 576105 применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-4 класса твёрдости, керамограните, стекле. Твердосплавная напайка изготовлена из карбид-вольфрамового сплава. Количество граней — 4. Сверление следует проводить на низких скоростях с достаточным охлаждением сверла и места сверления.

        Преимущества:

        • Твердосплавная напайка с 4 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава для увеличения скорости сверления, шестигранный хвостовик.
        • Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения и достаточном охлаждении водой сверла и места сверления.