Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани

Описание:

Преимущества:

Твердосплавная напайка с 4 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава для увеличения скорости сверления, шестигранный хвостовик.

Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения и достаточном охлаждении водой сверла и места сверления.

Сверло Quadro HAGWERT 576105 применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-4 класса твёрдости, керамограните, стекле. Твердосплавная напайка изготовлена из карбид-вольфрамового сплава. Количество граней — 4. Сверление следует проводить на низких скоростях с достаточным охлаждением сверла и места сверления.