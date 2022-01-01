Сверло по керамике и стеклу HAGWERT 576105 Quadro, 5 мм, 4 грани
Арт. 901363261
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|копьевидное
Описание:Сверло Quadro HAGWERT 576105 применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-4 класса твёрдости, керамограните, стекле. Твердосплавная напайка изготовлена из карбид-вольфрамового сплава. Количество граней — 4. Сверление следует проводить на низких скоростях с достаточным охлаждением сверла и места сверления.
Преимущества:
- Твердосплавная напайка с 4 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава для увеличения скорости сверления, шестигранный хвостовик.
- Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения и достаточном охлаждении водой сверла и места сверления.