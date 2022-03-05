Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по металлу Интерскол 2030305700250, 2.5x57/30 мм, 2 штуки
5.0
2
Найти аналог
Наборы сверл
    Сверло по металлу Интерскол 2030305700250, 2.5x57/30 мм, 2 штуки
    Арт. 9013308
    5.0
    2
    Сверло по металлу Интерскол 2030305700250, 2.5x57/30 мм, 2 штуки

      Сверло по металлу Интерскол 2030305700250, 2.5x57/30 мм, 2 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013308
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Интерскол 2030305700250 используется при работе дрелями и перфораторами со сверлильным патроном. Предназначено для сверления легированных и нелегированных сталей с пределом прочности до 900 Н/мм2, серого и ковкого чугуна, стального литья, цветных металлов и твердых пластмасс. При изготовлении режущие кромки затачиваются под углом 135° при вершине.
        Тело сверла проходит термообработку для повышения эластичности, изготавливается особой формы и покрывается титан-нитридным покрытием. Все это значительно увеличивает срок службы сверла и позволяет дольше сохранять высокие режущие свойства. Возможна повторная заточка.