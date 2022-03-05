Сверло по металлу Интерскол 2030305700250, 2.5x57/30 мм, 2 штуки
Арт. 9013308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|2
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Диаметр, мм
|2
- Сверло Интерскол 2030305700250 используется при работе дрелями и перфораторами со сверлильным патроном. Предназначено для сверления легированных и нелегированных сталей с пределом прочности до 900 Н/мм2, серого и ковкого чугуна, стального литья, цветных металлов и твердых пластмасс. При изготовлении режущие кромки затачиваются под углом 135° при вершине.
Тело сверла проходит термообработку для повышения эластичности, изготавливается особой формы и покрывается титан-нитридным покрытием. Все это значительно увеличивает срок службы сверла и позволяет дольше сохранять высокие режущие свойства. Возможна повторная заточка.