Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм

Преимущества

Сверло имеет цилиндрический хвостовик

Диаметр хвостовика - 5 мм

Общая длина - 85 мм, рабочая длина - 50 мм

Сверло по бетону MAKITA D-05240 снабжено твердосплавным наконечником и предназначено для ударных дрелей. Сверла по бетону с круглым хвостовиком предназначены для сверления идеально круглых отверстий в бетоне, кирпиче и природном камне. Обычные сверла, как правило, проделывают неправильные, треугольные отверстия, которые на самом деле являются слишком большими, а значит крепления не будут достаточно надежными.