Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
Арт. 901363359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Сверло по бетону MAKITA D-05240 снабжено твердосплавным наконечником и предназначено для ударных дрелей. Сверла по бетону с круглым хвостовиком предназначены для сверления идеально круглых отверстий в бетоне, кирпиче и природном камне. Обычные сверла, как правило, проделывают неправильные, треугольные отверстия, которые на самом деле являются слишком большими, а значит крепления не будут достаточно надежными.
Преимущества
- Сверло имеет цилиндрический хвостовик
- Диаметр хвостовика - 5 мм
- Общая длина - 85 мм, рабочая длина - 50 мм