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Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
5.0
2
105 ₽
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
    Арт. 901363359
    5.0
    2
    Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
    Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
    Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
    Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
      Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
      Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
      Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм
      Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм

      Сверло по бетону Makita D-05240, 5x50x85 мм

      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901363359
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по бетону MAKITA D-05240 снабжено твердосплавным наконечником и предназначено для ударных дрелей. Сверла по бетону с круглым хвостовиком предназначены для сверления идеально круглых отверстий в бетоне, кирпиче и природном камне. Обычные сверла, как правило, проделывают неправильные, треугольные отверстия, которые на самом деле являются слишком большими, а значит крепления не будут достаточно надежными.

        Преимущества

        • Сверло имеет цилиндрический хвостовик
        • Диаметр хвостовика - 5 мм
        • Общая длина - 85 мм, рабочая длина - 50 мм