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Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм
    Арт. 901363356
    5.0
    2
    Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм
    Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм
    Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм
      Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм
      Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм
      Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм

      Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363356
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Makita D-05262 производится из высокопрочного твердого сплава. Изделие поставляется в удобном для транспортировки блистере. Цилиндрический хвостовик позволит закрепить элемент оснастки практически в любом инструменте, в том числе ударной дрели. Модель Makita D-05262 предназначается для работы с каменными, кирпичными и бетонными материалами. Винтовая конструкция рабочей области способствует легкому проникновению вглубь твердой поверхности и аккуратному выведению наружу пыли и крошки