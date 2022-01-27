Сверло по бетону Makita D-05262, 6x90x150 мм

Сверло Makita D-05262 производится из высокопрочного твердого сплава. Изделие поставляется в удобном для транспортировки блистере. Цилиндрический хвостовик позволит закрепить элемент оснастки практически в любом инструменте, в том числе ударной дрели. Модель Makita D-05262 предназначается для работы с каменными, кирпичными и бетонными материалами. Винтовая конструкция рабочей области способствует легкому проникновению вглубь твердой поверхности и аккуратному выведению наружу пыли и крошки