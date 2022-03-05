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Сверло по металлу винтовое Makita D-17304, HSS-CO, 2.5x57 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу винтовое Makita D-17304, HSS-CO, 2.5x57 мм
    Арт. 9013473475
    5.0
    2
    Сверло по металлу винтовое Makita D-17304, HSS-CO, 2.5x57 мм

      Сверло по металлу винтовое Makita D-17304, HSS-CO, 2.5x57 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473475
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Makita D-17304 используется в дрелях для работы по легированной и нержавеющей (V2A/V4A) стали, чугуну. Оно изготовлено путем сплава быстрорежущей стали (HSS) и 5% кобальта (СО) согласно DIN 338. Для долгого срока службы и качественного сверления рекомендовано применять охлаждающую жидкость. Хвостовик сверла цилиндрический, поэтому его диаметр совпадет с диаметром острия.