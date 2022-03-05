Сверло по металлу винтовое Makita D-17304, HSS-CO, 2.5x57 мм
Арт. 9013473475
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|2
- Сверло Makita D-17304 используется в дрелях для работы по легированной и нержавеющей (V2A/V4A) стали, чугуну. Оно изготовлено путем сплава быстрорежущей стали (HSS) и 5% кобальта (СО) согласно DIN 338. Для долгого срока службы и качественного сверления рекомендовано применять охлаждающую жидкость. Хвостовик сверла цилиндрический, поэтому его диаметр совпадет с диаметром острия.