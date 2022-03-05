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Сверло перовое Matrix 70412, 20 мм
5.0
2
70 ₽
Сверла по дереву
    Сверло перовое Matrix 70412, 20 мм
    Арт. 9013133
    5.0
    2
    Сверло перовое Matrix 70412, 20 мм

      Сверло перовое Matrix 70412, 20 мм

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 9013133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		20
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло перовое Matrix 70412 - предназначено для получения отверстий в мягкой и твердой древесине с любым расположением волокон, клееной фанере, ДСП. Может использоваться с ручной механической и электрической дрелями, а также сверлильными станками.

        Преимущества

        • Имеет плечевое заострение
        • Хвостовик шестигранной формы предотвращает проворот сверла в патроне
        • Сверла от 16 до 40 мм могут использоваться с удлинителем 70495
        • Сверло перовое изготовлено из углеродистой стали
        • Твердость режущих кромок 45–54 HRС