Сверло перовое Matrix 70427, 35 мм
Арт. 9013140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|35
- Сверло перовое Matrix 70427 - предназначено для получения отверстий в мягкой и твердой древесине с любым расположением волокон, клееной фанере, ДСП. Может использоваться с ручной механической и электрической дрелями, а также сверлильными станками.
Преимущества
- Имеет плечевое заострение
- Хвостовик шестигранной формы предотвращает проворот сверла в патроне
- Сверла от 16 до 40 мм могут использоваться с удлинителем 70495
- Сверло перовое изготовлено из углеродистой стали
- Твердость режущих кромок 45–54 HRС