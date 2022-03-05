Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм

Сверло из углеродистой стали предназначено для высверливания отверстий большого диаметра. Режущие пластины перемещаются по горизонтальной направляющей относительно сверла-сердечника на расстояние до 120 мм. Предназначено для сверления отверстий в дереве, фанере, ДСП, ДВП, ламинате, гипсокартоне. Твердосплавные режущие кромки обеспечивают ровный рез.



Преимущества