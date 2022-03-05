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Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
5.0
3
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Сверла по дереву
    Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
    Арт. 90131078
    5.0
    3
    Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
    Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
    Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
    Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
    Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
    Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
      Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
      Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
      Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
      Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
      Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
      Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм

      Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131078
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		3
      Диаметр, мм
      		30, 120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло из углеродистой стали предназначено для высверливания отверстий большого диаметра. Режущие пластины перемещаются по горизонтальной направляющей относительно сверла-сердечника на расстояние до 120 мм. Предназначено для сверления отверстий в дереве, фанере, ДСП, ДВП, ламинате, гипсокартоне. Твердосплавные режущие кромки обеспечивают ровный рез.

        Преимущества

        • Быстрая регулировка диаметра реза
        • Режущие кромки из твердосплавной стали ВК8
        • Ровный рез