Сверло с регулируемым диаметром по дереву Matrix 70497, балеринка, 30-120 мм
Арт. 90131078
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|3
|
Диаметр, мм
|30, 120
- Сверло из углеродистой стали предназначено для высверливания отверстий большого диаметра. Режущие пластины перемещаются по горизонтальной направляющей относительно сверла-сердечника на расстояние до 120 мм. Предназначено для сверления отверстий в дереве, фанере, ДСП, ДВП, ламинате, гипсокартоне. Твердосплавные режущие кромки обеспечивают ровный рез.
Преимущества
- Быстрая регулировка диаметра реза
- Режущие кромки из твердосплавной стали ВК8
- Ровный рез