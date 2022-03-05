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Сверло Matrix 72606, 6x70 мм, 2 штуки
4.5
2
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Наборы сверл
    Сверло Matrix 72606, 6x70 мм, 2 штуки
    Арт. Х1513843
    4.5
    2
    Сверло Matrix 72606, 6x70 мм, 2 штуки
    Сверло Matrix 72606, 6x70 мм, 2 штуки
      Сверло Matrix 72606, 6x70 мм, 2 штуки
      Сверло Matrix 72606, 6x70 мм, 2 штуки

      Сверло Matrix 72606, 6x70 мм, 2 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513843
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло предназначено для стекла и керамической плитки. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение

        Преимущества

        • Предназначено для получения отверстий в стекле и керамической плитке
        • Сверло изготовлено из высококачественной стали
        • Рабочая кромка сверла имеет алмазное напыление, имеющее высокую эффективность и точность реза
        • Компенсационные пропилы в теле сверла предотвращают выгибание корпуса при нагреве и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания
        • Для эффективной работы сверла необходимо обеспечить подвод воды