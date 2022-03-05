Сверло Matrix 72606, 6x70 мм, 2 штуки

Преимущества

Предназначено для получения отверстий в стекле и керамической плитке

Сверло изготовлено из высококачественной стали

Рабочая кромка сверла имеет алмазное напыление, имеющее высокую эффективность и точность реза

Компенсационные пропилы в теле сверла предотвращают выгибание корпуса при нагреве и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания

Для эффективной работы сверла необходимо обеспечить подвод воды

Сверло предназначено для стекла и керамической плитки. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение