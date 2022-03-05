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Сверло по стеклу Matrix 72610, 10x67 мм, 2 штуки
5.0
2
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Наборы сверл
    Сверло по стеклу Matrix 72610, 10x67 мм, 2 штуки
    Арт. Х1513796
    5.0
    2
    Сверло по стеклу Matrix 72610, 10x67 мм, 2 штуки
    Сверло по стеклу Matrix 72610, 10x67 мм, 2 штуки
      Сверло по стеклу Matrix 72610, 10x67 мм, 2 штуки
      Сверло по стеклу Matrix 72610, 10x67 мм, 2 штуки

      Сверло по стеклу Matrix 72610, 10x67 мм, 2 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513796
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло предназначено для стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отвестие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение

        Преимущества

        • Предназначено для получения отверстий в стекле и керамической плитке
        • Сверло изготовлено из высококачественной стали
        • Рабочая кромка сверла имеет алмазное напыление, имеющее высокую эффективность и точность реза
        • Компенсационные пропилы в теле сверла предотвращают выгибание корпуса при нагреве и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания
        • Для эффективной работы сверла необходимо обеспечить подвод воды