Сверло по стеклу Matrix 72650, 50x67 мм
Арт. 90131084
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|60
- Сверло предназначено для стекла и керамической плитки. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение
Преимущества
- Предназначено для получения отверстий в стекле и керамической плитке
- Сверло изготовлено из высококачественной стали
- Рабочая кромка сверла имеет алмазное напыление, имеющее высокую эффективность и точность реза
- Компенсационные пропилы в теле сверла предотвращают выгибание корпуса при нагреве и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания
- Для эффективной работы сверла необходимо обеспечить подвод воды