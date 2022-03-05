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Сверло по стеклу Matrix 72650, 50x67 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу Matrix 72650, 50x67 мм
    Арт. 90131084
    5.0
    2
    Сверло по стеклу Matrix 72650, 50x67 мм
    Сверло по стеклу Matrix 72650, 50x67 мм
      Сверло по стеклу Matrix 72650, 50x67 мм
      Сверло по стеклу Matrix 72650, 50x67 мм

      Сверло по стеклу Matrix 72650, 50x67 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131084
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло предназначено для стекла и керамической плитки. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение

        Преимущества

        • Предназначено для получения отверстий в стекле и керамической плитке
        • Сверло изготовлено из высококачественной стали
        • Рабочая кромка сверла имеет алмазное напыление, имеющее высокую эффективность и точность реза
        • Компенсационные пропилы в теле сверла предотвращают выгибание корпуса при нагреве и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания
        • Для эффективной работы сверла необходимо обеспечить подвод воды