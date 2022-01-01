Сверло по бетону Практика Мастер 034-076, 5х85 мм
Арт. О00000025091
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Сверло по бетону ПРАКТИКА 034-076 серия "Мастер" - для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударными дрелями. Сверло с твердосплавной напайкой и двухзаходной двойной спиралью 2х2 позволяет быстрее выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы. Благодаря двойной спирали 2х2 равномерно распределяется ударная нагрузка на тело сверла, снижается вибрация, уменьшается трение, увеличивается срок службы