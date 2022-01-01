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Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм
70 ₽
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм
    Арт. О00000025092
    Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм
    Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм
      Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм
      Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм

      Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025092

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по бетону ПРАКТИКА 034-083 серия "Мастер" - для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударными дрелями. Сверло с твердосплавной напайкой и двухзаходной двойной спиралью 2х2 позволяет быстрее выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы. Благодаря двойной спирали 2х2 равномерно распределяется ударная нагрузка на тело сверла, снижается вибрация, уменьшается трение, увеличивается срок службы