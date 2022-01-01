Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм

Сверло по бетону ПРАКТИКА 034-083 серия "Мастер" - для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударными дрелями. Сверло с твердосплавной напайкой и двухзаходной двойной спиралью 2х2 позволяет быстрее выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы. Благодаря двойной спирали 2х2 равномерно распределяется ударная нагрузка на тело сверла, снижается вибрация, уменьшается трение, увеличивается срок службы