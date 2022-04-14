Сверло по бетону Сибртех 708107, 10х120х80 мм
Арт. 901363388
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Линейка имеет конкурентную низкую цену, красивый дизайн упаковки, достойное качество.Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла.Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления.Материал режущей пластины – ВК8.Тело сверла изготовлено из стали 45