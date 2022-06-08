Сверло по бетону Сибртех 708067, 6x100 мм

Преимущества

Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла

Материал режущей пластины – ВК8

Тело сверла изготовлено из стали 45

Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления

Сверло по бетону, улучшенное пылеудаление, 6 х 100 мм СИБРТЕХ 708067. Линейка имеет конкурентную низкую цену, красивый дизайн упаковки, достойное качество. Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла. Материал режущей пластины - ВК8. Тело сверла изготовлено из стали 45. Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления