Сверло по бетону Сибртех 708067, 6x100 мм
Арт. 901363386
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
- Сверло по бетону, улучшенное пылеудаление, 6 х 100 мм СИБРТЕХ 708067. Линейка имеет конкурентную низкую цену, красивый дизайн упаковки, достойное качество. Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла. Материал режущей пластины - ВК8. Тело сверла изготовлено из стали 45. Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления
Преимущества
- Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла
- Материал режущей пластины – ВК8
- Тело сверла изготовлено из стали 45
- Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления