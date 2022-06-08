Сверло по бетону Сибртех 708087, 8x120 мм

Преимущества

Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла

Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления

Материал режущей пластины – ВК8

Тело сверла изготовлено из стали 45

Сверло СИБРТЕХ 708087 по бетону улучшенное пылеудаление 8 х 120мм цилиндрический хвостовик Линейка имеет конкурентную низкую цену, красивый дизайн упаковки, достойное качество. Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла. Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления. Материал режущей пластины – ВК8.Тело сверла изготовлено из стали 45