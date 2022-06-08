Сверло по бетону Сибртех 708087, 8x120 мм
Арт. 901363387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|8
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Ударное
|Да
- Сверло СИБРТЕХ 708087 по бетону улучшенное пылеудаление 8 х 120мм цилиндрический хвостовик Линейка имеет конкурентную низкую цену, красивый дизайн упаковки, достойное качество. Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла. Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления. Материал режущей пластины – ВК8.Тело сверла изготовлено из стали 45
Преимущества
- Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла
- Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления
- Материал режущей пластины – ВК8
- Тело сверла изготовлено из стали 45