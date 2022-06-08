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Сверло по бетону Сибртех 708087, 8x120 мм
5.0
2
75 ₽
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Сибртех 708087, 8x120 мм
    Арт. 901363387
    5.0
    2
    Сверло по бетону Сибртех 708087, 8x120 мм
    Сверло по бетону Сибртех 708087, 8x120 мм
      Сверло по бетону Сибртех 708087, 8x120 мм
      Сверло по бетону Сибртех 708087, 8x120 мм

      Сверло по бетону Сибртех 708087, 8x120 мм

      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901363387
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		8
      Ударное
      		Да
      Все характеристики
      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло СИБРТЕХ 708087 по бетону улучшенное пылеудаление 8 х 120мм цилиндрический хвостовик Линейка имеет конкурентную низкую цену, красивый дизайн упаковки, достойное качество. Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла. Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления. Материал режущей пластины – ВК8.Тело сверла изготовлено из стали 45

        Преимущества

        • Специальное покрытие канавки с уменьшенным коэффициентом трения облегчает отвод отработанной бетонной пыли, снижая трение и нагрев сверла
        • Агрессивная форма заточки твердосплавной пластины оптимальна для ударного сверления
        • Материал режущей пластины – ВК8
        • Тело сверла изготовлено из стали 45