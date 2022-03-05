Набор сверл по дереву Атака 1110560, 10 мм, 5 штук
Арт. 90131028
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|5
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Диаметр, мм
|10
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Ударное
|Нет
- Набор сверл по дереву Атака 1110560, 10 мм, 5 штук - предназначены для сверления всех видов древесины, клееной древесины, ДВП, древесно-стружечных плит, фанеры.
Преимущества
- Выполнены из инструментальной стали
- Титановое покрытие
- Цилиндрический хвостовик
- Точные гладкие отверстия
- Быстрый отвод стружки.
- Высокая упругость
- Высокая износостойкость
- Увеличенный срок службы
- Высокая устойчивость к нагреву без потери механических свойств
- Хорошие режущие свойства
- Поддаются многократной заточке